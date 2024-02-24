أوكرانيا تعلن مهاجمة مصنع كبير في روسيا

قال مصدر أوكراني، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصنعا كبيرا في روسيا لصناعة الصلب خلال الليل ما تسبب في اندلاع حريق ضخم.

وذكر حاكم منطقة ليبيتسك الروسية أن إنتاج المصنع، الواقع في المدينة التي تحمل نفس الاسم وتبعد نحو 400 كيلومتر شمالي الحدود الأوكرانية، يمثل نحو 18 بالمئة من إنتاج روسيا من الصلب.

وأضاف أنه تم إخماد حريق سببه على ما يبدو هجوم بطائرة مسيرة على المصنع الذي تشغله شركة "إن.إل.إم.كيه" الروسية لصناعة الصلب، دون سقوط قتلى أو جرحى.

وذكر المصدر الأوكراني أن الهجوم، الذي كان عملية مشتركة بين المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني، تسبب في اندلاع حريق ضخم أدى إلى إجلاء العاملين.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُقال إنه من ليبيتسك، انفجارا نجم عنه لهب برتقالي أضاء سماء الليل.

وذكرت شركة "إن.إل.إم.كيه"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحريق اندلع في الساعة 1:40 صباحا بالتوقيت المحلي (2240 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة).

ويتخصص مصنع ليبيتسك في إنتاج الصلب المسطح الذي يمثل 80 بالمئة من منتجات "إن.إل.إم.كيه" من الصلب.

وتزايدت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على الجيش الروسي وأهداف داخل روسيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، وتستهدف بشكل ملحوظ منشآت نفطية.

وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق ليبيتسك وكورسك وتولا خلال الليل.