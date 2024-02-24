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مسؤول روسي بارز يتوعد بـ"الانتقام" من الغرب

ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
24 فبراير 2024 17:24

توعد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، بالانتقام للعقوبات الجديدة التي أعلنت الدول الغربية فرضها على بلاده.
وكتب ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق ورئيس وزراء روسي سابق، على تطبيق "تلغرام"، أن السبب خلف العقوبات "واضح. فكلما ساء وضع الروس، تحسن وضع العالم الغربي".
وأضاف "علينا جميعا أن نتذكر ذلك وننتقم منهم أينما أمكن. إنهم أعداؤنا".
ودعا إلى "إثارة مصاعب للاقتصاد (الغربي) وتأجيج الاستياء العام حيال سياسات السلطات الغربية".
ورأى ميدفيديف أنه ينبغي "تنفيذ أنشطة على أراضيهم (الغرب)، لا يمكن مناقشتها في العلن"، بدون مزيد من التوضيحات.
وسبق أن حذّر ميدفيديف، مرارا منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية، من اندلاع حرب نووية.

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المصدر: وكالات
ديمتري ميدفيديف
العقوبات الغربية على روسيا
انتقام
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