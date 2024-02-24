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«إيكواس» تعقد قمة طارئة بشأن الأوضاع في المنطقة

صورة جماعية لقادة دول إيكواس مع بدء قمتهم الطارئة في أبوجا
24 فبراير 2024 19:24

حث الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، اليوم السبت، قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على إعادة التفكير في استراتيجيتهم بشأن الدول التي تحكمها أنظمة عسكرية.
وقال تينوبو لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية، خلال قمة طارئة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إنهم يجتمعون في «منعطف حرج».
وأضاف الرئيس النيجيري، وهو أيضاً الرئيس الدوري للتكتل الإقليمي، «إنني أقف أمامكم اليوم مثقلا بعبء التحديات التي تواجهنا».
وفي أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، قال تينوبو «يتعين علينا إعادة النظر في نهجنا الحالي في السعي إلى تحقيق النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء».
وعلقت المنظمة عضوية الدول الأربعة ولم يتم تمثيلهم في القمة.
وأعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في يناير الماضي، عزمها الانسحاب، بشكل دائم، من التكتل.لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دعتهم إلى العودة.
وحثهم تينوبو على «إعادة النظر في القرار» وقال إنه ينبغي على تلك الدول «ألا ينظروا إلى منظمتنا على أنها العدو».
ويدلي تينوبو ببيان حول مناقشات الكتلة في وقت لاحق اليوم بعد محادثات خاصة بين القادة.
ويشارك الرئيس السنغالي ماكس سال في قمة اليوم بعدما تغيّب عن القمة السابقة. وتأتي مشاركته بعد يومين من إعلانه أنّ ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 أبريل المقبل، لكن من دون أن يحدّد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية.
وكان سال قد ألغى، بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر، الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري، ما أدخل البلاد في موجة من الاحتجاجات. إلا أن الأمور هدأت بعد أن ألغى المجلس الدستوري قرار تأجيل الانتخابات ودعا إلى تنظيمها في أسرع وقت ممكن.

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المصدر: وكالات
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المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
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