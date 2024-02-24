أوكرانيا توقع مزيداً من الاتفاقات الأمنية مع دول غربية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنه وقعّ اتفاقين أمنيين ثنائيين مع كندا وإيطاليا، في إطار سعي كييف لتمتين تحالفاتها الغربية.

جاء في منشور لزيلينسكي، على تطبيق «تلغرام»، احتفاء بالتوصل لاتفاق أمني مع كندا أن «أوكرانيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عامين»، مشيراً إلى أن الاتفاق «يعزّز موقف شعبنا وخصوصا جنودنا».

وشكر زيلينسكي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يزور كييف.

زيلينسكي وترودو يتبادلان الاتفاقية الأمنية

وأشار مكتب ترودو إلى أن النص «يفصّل التعهّدات الأساسية والطويلة الأمد لكندا على صعيد مواصلة دعم أوكرانيا».

في المجموع، ستوفّر كندا مساعدات مالية وعسكرية لكييف بنحو 2,2 مليار دولار في عام 2024، وفق المكتب.

قبيل ذلك، أعلن زيلينسكي توقيع اتفاق أمني مع إيطاليا التي تجري رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني بدورها زيارة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، الذي سبق أن وقّعت بلاده اتفاقات مماثلة مع دول أوروبية عدة على غرار ألمانيا وفرنسا، إن «هذه الوثيقة ترسي قواعد صلبة لشراكة أمنية بعيدة المدى بين أوكرانيا وايطاليا».

زيلينسكي يوقع الاتفاقية الأمنية مع رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني

في الأشهر الأخيرة، عرقلت الانقسامات السياسية في واشنطن وأيضا في بروكسل مساعدات غربية تحتاج إليها كييف بشدة.

وكانت دول مجموعة السبع قد قرّرت، خلال قمتها في يوليو 2023، توقيع اتفاقات أمنية ثنائية مع أوكرانيا. وبعد اتفاق وقّعته في يناير مع بريطانيا، وقّعت كييف اتفاقين مماثلين مع ألمانيا وفرنسا، وانضمت إلى هذه المبادرة 25 دولة أخرى على غرار بولندا والدنمارك.

ووقعت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، أمس الجمعة خلال ويارة إلى مدينة لفيف الأوكرانية، اتفاقا أمنيا مع زيلينسكي مدته عشر سنوات.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، التي تجري هي أيضا زيارة لأوكرانيا اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيوفّر في مارس المقبل 4.5 مليار يورو لكييف.

وهي شريحة أولى من حزمة مساعدات بـ50 مليار يورو صادق عليها قادة الدول الـ27 الأعضاء في التكتل في فبراير الجاري، تتضمن قروضاً بـ33 مليار يورو وهبات بـ17 ملياراً على أربع سنوات.