قادة مجموعة السبع يقدمون تعهداً قوياً لأوكرانيا

قدّم قادة مجموعة السبع، اليوم السبت، تعهداً قوياً بدعم أوكرانيا في أزمتها الحالية مهما استغرق الأمر.

وعقد زعماء المجموعة، مؤتمراً عبر الفيديو، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال القادة، في بيان مشترك «يمكن لحكومة أوكرانيا وشعبها الاعتماد على دعم مجموعة السبع مهما استغرق الأمر».

ودعت المجموعة مانحي أوكرانيا إلى المصادقة على مساهماتهم المالية للعام 2024، من دون أن تتطرق في شكل مباشر إلى تعطيل الكونغرس لمساعدة أميركية جديدة لكييف.

وقال قادة مجموعة السبع، في بيانهم في أعقاب قمة نظّمتها إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل «نطلب بإلحاح المصادقة على المساعدة الإضافية لتلبية الحاجات المالية المتبقية لأوكرانيا لعام 2024».

تضم المجموعة أكبر الدول الصناعية في العالم، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا وكندا.