ترامب وهايلي يدعوان أنصارهما لتعبئة قوية في كارولاينا الجنوبية

روك هيل (وكالات)

دعا دونالد ترامب ونيكي هايلي، أمس، أنصارهما إلى التعبئة بقوّة خلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبيّة. ويأمل ترامب في سحق منافسته هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة.

وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمّع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد «ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم».

ولم يتبقَّ سوى مرشّحَيْن بارزين في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصيّة واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة في نوفمبر. وترامب هو المرشّح الأوفر حظاً في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبيّة.

وتحضّ المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار «جيل جديد من القادة المحافظين» بدلاً من «سنواتٍ أربع أُخَر من فوضى ترامب». لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.

وتأمل هايلي في أن تُحقّق في كارولاينا الجنوبية، أداءً أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي التي وضعتها متأخّرةً بنحو 30 نقطة عن مُنافسها.