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أستراليا.. خروج حريق غابات عن السيطرة

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق الغابات في استراليا (رويترز)
25 فبراير 2024 01:07

سيدني (وكالات)

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خرج حريق غابات في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن السيطرة، أمس، وطالبت السلطات مئات السكان في غرب الولاية بالمغادرة ورفعت التحذير من الخطر عند أعلى مستوى.
وجاء التحذير الطارئ بعد تراجع حدة حريق غابات آخر اندلع في الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل ماشية وتدمير ممتلكات وأجبر أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات، على بعد 95 كيلومتراً غربي ملبورن عاصمة الولاية.
والحريق الجديد يهدد مدينة أمفيثيتر الريفية التي يبلغ عدد سكانها 223 نسمة.
وقالت منظمة الطوارئ الخاصة بولاية فيكتوريا على موقعها على «الإنترنت»: «إن المغادرة فوراً هي الخيار الأكثر أماناً، قبل أن تصبح الأوضاع خطيرة للغاية»، وأضافت أن الحريق «ما زال خارج نطاق السيطرة».
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أمس، أن ثلاثة منازل والعديد من المباني الملحقة دمرت الأسبوع الماضي في حالة طوارئ حرائق الغابات في فيكتوريا.
ويكافح نحو ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.

حرائق الغابات
أستراليا
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