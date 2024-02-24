بايدن يعلن بدء «عصر جديد لاستكشاف الفضاء»

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، بهبوط مسبار أميركي على القمر رغم مشاكل جزئية واجهتها المهمة.وقال بايدن إن هذا الحدث يدشّن «عصراً جديداً لاستكشاف الفضاء»، مع العودة المرتقبة لرواد الفضاء إلى القمر.

وأعلنت شركة «إنتويتيف ماشينز» الأميركية، وهي أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر، الجمعة أن مسبارها ربما انتهى به الأمر مستلقياً على جانب واحد بدلاً من الهبوط عمودياً على القمر، لكنها لفتت إلى أنها ستتمكن رغم ذلك من الحصول على بيانات وصور علمية جمعها المسبار خلال المهمة.

وأعلن بايدن، في بيان، أن «أميركا تقود العالم مجدداً إلى القمر»، مستذكراً الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، الذي دفع ببرنامج «أبولو» لاستكشاف الفضاء في ستينات القرن العشرين.

ويفتح هبوط مسبار المهمة «أوديسيوس» على سطح القمر، وهو الأول من نوعه لمركبة أميركية منذ نهاية البرنامج الشهير عام 1972، «مرحلة جديدة ومثيرة في عصر جديد لاستكشاف الفضاء»، بحسب الرئيس الأميركي الديمقراطي الذي وجّه تحية لفرق شركة «إنتويتيف ماشينز» ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وأضاف بايدن «هذه مهمة أولى من مهام عدة تقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يجمع شركاءنا التجاريين والدوليين لإعادة البشر إلى القمر للمرة الأولى منذ عقود».

وتحمل مركبة الهبوط «نوفا-سي» أدوات علمية من وكالة ناسا، التي ترغب في استكشاف القطب الجنوبي للقمر قبل إرسال روادها إلى هناك، ضمن مهام «أرتيميس» المستقبلية.