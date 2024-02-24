الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن يعلن بدء «عصر جديد لاستكشاف الفضاء»

هبوط مسبار شركة "إنتويتيف ماشينز" على سطح القمر
25 فبراير 2024 00:17

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، بهبوط مسبار أميركي على القمر رغم مشاكل جزئية واجهتها المهمة.وقال بايدن إن هذا الحدث يدشّن «عصراً جديداً لاستكشاف الفضاء»، مع العودة المرتقبة لرواد الفضاء إلى القمر.
وأعلنت شركة «إنتويتيف ماشينز» الأميركية، وهي أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر، الجمعة أن مسبارها ربما انتهى به الأمر مستلقياً على جانب واحد بدلاً من الهبوط عمودياً على القمر، لكنها لفتت إلى أنها ستتمكن رغم ذلك من الحصول على بيانات وصور علمية جمعها المسبار خلال المهمة.
وأعلن بايدن، في بيان، أن «أميركا تقود العالم مجدداً إلى القمر»، مستذكراً الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، الذي دفع ببرنامج «أبولو» لاستكشاف الفضاء في ستينات القرن العشرين.
ويفتح هبوط مسبار المهمة «أوديسيوس» على سطح القمر، وهو الأول من نوعه لمركبة أميركية منذ نهاية البرنامج الشهير عام 1972، «مرحلة جديدة ومثيرة في عصر جديد لاستكشاف الفضاء»، بحسب الرئيس الأميركي الديمقراطي الذي وجّه تحية لفرق شركة «إنتويتيف ماشينز» ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وأضاف بايدن «هذه مهمة أولى من مهام عدة تقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يجمع شركاءنا التجاريين والدوليين لإعادة البشر إلى القمر للمرة الأولى منذ عقود».
وتحمل مركبة الهبوط «نوفا-سي» أدوات علمية من وكالة ناسا، التي ترغب في استكشاف القطب الجنوبي للقمر قبل إرسال روادها إلى هناك، ضمن مهام «أرتيميس» المستقبلية.

أخبار ذات صلة
مركبة تواجه مشكلات أثناء الهبوط على القمر
مسبار أميركي يهبط على سطح القمر
المصدر: آ ف ب
جو بايدن
استكشاف الفضاء
القمر
مسبار
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شباب الأهلي وبني ياس.. «أسبقية» في ذهاب «بلاي أوف» للطائرة
الرياضة
شباب الأهلي وبني ياس.. «أسبقية» في ذهاب «بلاي أوف» للطائرة
اليوم 15:30
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©