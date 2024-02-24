اليمن يشكل خلية أزمة لمواجهة تداعيات السفينة «روبيمار»

عدن (الاتحاد)

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، تشكيل خلية أزمة لوضع خطة طارئة لمواجهة كارثة بيئية كبرى محتملة، من تداعيات استهداف الحوثيين للسفينة «روبيمار» في مياهها الإقليمية جنوب البحر الأحمر.

ودعت الحكومة في بيان لها «كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة (روبيمار) التي تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، ومنع تسرب تلك المواد الخطرة في المياه البحرية».

وتعرضت سفينة الشحن روبيمار التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتديرها شركة لبنانية، وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار في هجوم صاروخي الأحد الماضي، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

كما أدانت الحكومة اليمنية قيام جماعة الحوثي باستهداف السفينة، ما أدى إلى إحداث أضراراً كبيرة وإخلاء طاقم السفينة وتشير المعلومات الأولية إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئية كبرى.

بدوره، وجه أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، أمس، بتشكل لجنة طوارئ من الجهات المعنية للتعامل مع أزمة السفينة، التي تشكل تعدياً خطيراً للحياة البحرية.

وأعلن الجيش الأميركي، أمس، أن الهجوم الحوثي على سفينة شحن تمتلكها بريطانيا في البحر الأحمر، أسفر عن حدوث بقعة نفطية، محذرا من كارثة بيئية. وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن السفينة راسية، ولكن المياه تتسرب إليها ببطء، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً.

وقالت في منشور على موقع «اكس»، إن السفينة «كانت عندما تعرضت للهجوم تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، يُحتمل أن تتسرب إلى البحر الأحمر وتؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية».

في وقت سابق، قالت شركة «بلو فليت غروب» المشغلة للسفينة، إنه تم إجلاء طاقمها إلى جيبوتي بعدما أصاب صاروخ جانب السفينة، ما تسبب في تسرب المياه إلى غرفة المحرك وانحناء مؤخرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«بلو فليت» روي خوري أن صاروخاً ثانياً أصاب سطح السفينة دون التسبب في أضرار جسيمة.

وفي السياق، أسقطت القوات الأميركية 3 مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر أمس الأول، ودمرت 7 صواريخ كروز مضادة للسفن متمركزة على الأرض، غداة ضربها 4 مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، أمس.

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي أن قوات أميركية تمكّنت من «إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عددٍ من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر، ولم تُصب السفن بأي أضرار».

وفي بيان صدر في وقت لاحق، قالت القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية دمرت «سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر»، مضيفة أن تلك الضربات دفاعاً عن النفس.

وذكرت أن «سنتكوم رصدت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وحددت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة».