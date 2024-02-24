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زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الدول الغربية

زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الدول الغربية
25 فبراير 2024 00:42

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، حلفاءه الغربيين، زيادة الدعم العسكري لبلاده، مع دخول الأزمة الحالية عامها الثالث.
في كييف ألقى زيلينسكي خطاباً عالي النبرة على الرغم من أن قواته في شرق البلاد وجنوبه تعاني نقصاً في العديد والعتاد، في حين حقّقت روسيا أول مكاسب ميدانية.
متحدّثا خلال قمة لمجموعة السبع التي وصل عدد من قادتها إلى كييف، قال زيلينسكي، مخاطبا قادة المجموعة، إن «دعمكم الحيوي» سيساعد على الانتصار في ساحة المعركة.
وأضاف «تعلمون جيداً أننا نحتاج إلى كل ذلك في حينه، ونحن نعتمد عليكم».
محاطاً برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو الذين حضروا إلى كييف، قال زيلينسكي، خلال القمة «تذكّروا أن الطموحات الانتقامية لا يمكن التغلّب عليها إلا معاً».
أدت عرقلة إقرار حزمة مساعدات أميركية بـ60 مليار دولار أميركي إلى نقص في الذخيرة لدى الأوكرانيين، في حين تسعى موسكو لتحقيق مزيد من المكاسب الميدانية بعد سيطرتها على مدينة «أفدييفكا».

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
مجموعة السبع
الدول الغربية
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