ترامب يهزم هايلي في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

هزم دونالد ترامب السبت نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريين، في الانتخابات التمهيدية لحزبه في كارولاينا الجنوبية، وفق ما أظهرت توقّعات بثها عدد من وسائل الإعلام الأميركية.





ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة لهايلي التي تُجسد جناحاً أكثر اعتدالاً في الحزب الجمهوري، خصوصاً أن هذه الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمةً لها لست سنوات.

وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية فوز ترامب بعد ثوانٍ قليلة فقط على إغلاق مراكز الاقتراع.

والجمعة، قال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمّع انتخابي "السبت ستُشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".

وفتحت مراكز الاقتراع عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي (1200 ت غ).

واعتمدت هايلي على أصوات المعتدلين. وهي تُعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبني سياسة خارجية قوية.