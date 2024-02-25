الأحد 25 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يهزم هايلي في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

ترامب يهزم هايلي في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية
25 فبراير 2024 08:51

هزم دونالد ترامب السبت نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريين، في الانتخابات التمهيدية لحزبه في كارولاينا الجنوبية، وفق ما أظهرت توقّعات بثها عدد من وسائل الإعلام الأميركية.


ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة لهايلي التي تُجسد جناحاً أكثر اعتدالاً في الحزب الجمهوري، خصوصاً أن هذه الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمةً لها لست سنوات.
وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية فوز ترامب بعد ثوانٍ قليلة فقط على إغلاق مراكز الاقتراع.

والجمعة، قال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمّع انتخابي "السبت ستُشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".

أخبار ذات صلة
ترامب وهايلي يدعوان أنصارهما لتعبئة قوية في كارولاينا الجنوبية
ترامب يتوعد منافسته هايلي بهزيمة ساحقة

وفتحت مراكز الاقتراع عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي (1200 ت غ).

واعتمدت هايلي على أصوات المعتدلين. وهي تُعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبني سياسة خارجية قوية.

المصدر: وكالات
ترامب
نيكي هايلي
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
علوم الدار
ذياب بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري
اليوم 14:17
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
الرياضة
كين يرفض «الأيادي المكتوفة»!
اليوم 14:50
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
الرياضة
أرتيتا يشيد بـ «ثمار الشجاعة»
اليوم 14:49
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة نورة الشامسي وعوشة آل معين
اليوم 14:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©