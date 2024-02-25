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حرائق الغابات تدمر عدداً من المنازل في أستراليا

حرائق الغابات تدمر عدداً من المنازل في أستراليا
25 فبراير 2024 09:39

قالت السلطات اليوم الأحد، إن حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا الأسترالية دمرت عدداً من المنازل، ونبهت بأن الحرارة "الشديدة" قد تؤدي إلى تأجيج حرائق الغابات في وقت لاحق من الأسبوع.

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وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا "هذه أنباء مقلقة للغاية لتلك العائلات"، مضيفة أنه تم التأكد من تدمير ستة منازل.


وأدت حرائق الغابات إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومتراً غربي ملبورن عاصمة الولاية.
وتعاني أستراليا من ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.
واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا اليوم الأحد وفقاً لهيئة الطوارئ بالولاية.

المصدر: وكالات
أستراليا
حرائق الغابات
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