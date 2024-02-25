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حادث طعن في اليابان

أرشيفية
25 فبراير 2024 11:44

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن شخصاً لقي حتفه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم الأحد في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وتعرض ثلاثة من العاملين بالمتجر، تتباين أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات، للطعن وتم نقل رجل أربعيني إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن الشرطة القول إن المصابين الآخرين، وهما رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.

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وأضافت الهيئة، أنه تم القبض على شخص عمره 43 عاماً في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.
وفي يناير أصيب ثلاثة رجال في حادث طعن في منطقة أكيهابارا السياحية في طوكيو، لكن العنف في الأماكن العامة لا يزال قليلاً في اليابان.

المصدر: وكالات
حادث طعن
اليابان
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