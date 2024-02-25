الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تجدد إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة

الصين تجدد إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة
25 فبراير 2024 16:00

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة المتوقع أن تضرب مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة اليومية ستكون أدنى في بعض المناطق، وتشمل أجزاء من قويتشو وشينجيانغ وحوض سيتشوان، منذ صباح اليوم الأحد وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء المقبل، وذلك أقل بما يتراوح بين 5 و7 درجات مئوية عن المتوسط التاريخي لهذه الفترة من العام.

وبحسب المركز، ستشهد بعض المناطق الأخرى، بما في ذلك أجزاء من هوبي وهونان وقويتشو وقوانغشي، انخفاضاً في درجات الحرارة اليومية الدنيا إلى أكثر من 7 درجات مئوية أقل من المتوسط التاريخي لهذه الفترة من السنة.

أخبار ذات صلة
فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غداً
مركز الشباب العربي ينظم ملتقى لطلبة الجامعات والمعاهد الصينية

ونصح المركز السكان في المناطق المذكورة بتقليل الأنشطة الخارجية وحثّ السلطات المحلية على اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد جليد الطرق والأضرار الزراعية التي قد تنجم بسبب التجمد.

المصدر: وكالات
الصين
درجات الحرارة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 17:45
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
اليوم 17:20
زيلينسكي خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني
26 فبراير 2024
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم يستقبل المصابين الفلسطينيين
26 فبراير 2024
طفل يجمع الكمأة في سوريا
الأخبار العالمية
مقتل 14 مدنياً بانفجار لغم في شمال سوريا
اليوم 23:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©