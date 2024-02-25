القوات الروسية تحسّن مواقعها في الجبهة الشرقية

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن قواتها اتخذت مواقع أفضل قرب «أفدييفكا» و«دونيتسك» مع مرور عامين على بداية الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد القوات الأوكرانية بالقرب من ثلاث بلدات في منطقة دونيتسك والتمركز في مواقع أفضل بالقرب من «أفدييفكا» التي سيطرت عليها روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الوزارة، إن القوات الروسية صدت سبعة هجمات مضادة أوكرانية في المنطقة. وأوضحت أنه تم تدمير إجمالي 77 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الروسية ستتوغل داخل أوكرانيا للاستفادة من الزخم في ساحة المعركة بعد سقوط بلدة «أفدييفكا».

إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد، أمس السبت في الذكرى الثانية لبدء الأزمة، بمواصلة القتال حتى تحقيق النصر.