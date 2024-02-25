الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا فرنسيس يوجه نداء بشأن الأزمة الأوكرانية

آثار معارك في أوكرانيا
25 فبراير 2024 16:50

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى التوصل لحل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا يفضي إلى سلام عادل ودائم غداة الذكرى السنوية الثانية لبدء الأزمة.
وقال بابا الفاتيكان، في رسالته الأسبوعية "الكثير من الضحايا والجرحى والدمار والألم والدموع في فترة باتت طويلة للغاية ولا تلوح نهايتها في الأفق، مضيفا أن الأزمة "لا تسبب دمار تلك المنطقة فحسب، بل تطلق العنان أيضا لدوامات عالمية من الكراهية والخوف".
وأضاف "أدعو إلى العثور على هذا القدر الضئيل من الإنسانية من أجل تهيئة الظروف لإيجاد حل دبلوماسي يفضي إلى سلام عادل ودائم".
وقال البابا "أنضم إلى الأساقفة في دعوتهم للصلاة من أجل السلام آملين في السعي لإطلاق حوار حقيقي وبناء".
وكرر بابا الفاتيكان دعواته من أجل "العديد من الشعوب التي مزقتها الحروب".

أخبار ذات صلة
الرئيس الأوكراني يكشف عن عدد قتلى جيش بلاده
القائد العام للقوات الأوكرانية: الوضع على الجبهة معقد
المصدر: وكالات
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 17:45
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
اليوم 17:20
زيلينسكي خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني
26 فبراير 2024
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم يستقبل المصابين الفلسطينيين
26 فبراير 2024
طفل يجمع الكمأة في سوريا
الأخبار العالمية
مقتل 14 مدنياً بانفجار لغم في شمال سوريا
اليوم 23:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©