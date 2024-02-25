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مسؤول أوكراني رفيع يلمّح لاحتمال دعوة روسيا إلى قمة سلام

أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني
25 فبراير 2024 18:12

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إن أوكرانيا وشركاءها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام في المستقبل لبحث إنهاء الأزمة المستمرة منذ عامين.
وصرح يرماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثان في وقت لاحق.
وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر نقله التلفزيون في العاصمة كييف "قد يكون هناك وضع ندعو فيه معا ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة لهم".
وطرح زيلينسكي صيغة السلام للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022. وتدعوالخطة إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا.
وتقول موسكو إنه لا يوجد أساس حالي لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا وإن خطة السلام، التي طرحتها كييف، غير معقولة لأنها تستبعد روسيا.

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المصدر: وكالات
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