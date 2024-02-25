القائد العام للقوات الأوكرانية: الوضع على الجبهة معقد

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، أن الوضع على جبهة القتال معقد.

وأضاف أنه تفقد، صحبة وزير الدفاع رستم أوميروف، مواقع قيادة قريبة من جبهة القتال لتحليل ساحة المعركة وتعزيز الدفاعات.

ويكابد الجيش الأوكراني لصد القوات الروسية على الجبهة مترامية الأطراف.

وقال سيرسكي، في منشور على تطبيق «تلغرام» مرفقاً بصور للقائه وأوميروف مع قيادات عسكرية «أجرينا تحليلاً للوضع الحالي بالتفصيل وناقشنا الخطوات الإضافية اللازمة، وفي مقدمتها حماية القوات من الطائرات المسيرة والغارات بالقصف الجوي، بالإضافة إلى تعزيز مناطق معينة من الجبهة».

وأضاف سيرسكي الذي لم يذكر موعد الزيارة، أن «الوضع معقد ويتطلب مراقبة مستمرة».

وسيطرت القوات الروسية، الأسبوع الماضي، على مدينة «أفدييفكا» ذات الأهمية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا بعد هجوم استمر لشهور.