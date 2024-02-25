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الرئيس الأوكراني يكشف عن عدد قتلى جيش بلاده

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
25 فبراير 2024 20:04

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن حصيلة قتلى جنود بلاده منذ بدء الأزمة الحالية قبل عامين.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كييف، إن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا حتى الآن وذلك في أول إفصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ شهور.
وأوضح "31 ألف جندي أوكراني قتلوا. ليس 300 ألف وليس 150 ألف... لكن مع ذلك، هذه خسارة كبيرة لنا".
ولم تكشف أوكرانيا عن خسائرها العسكرية منذ نهاية عام 2022 عندما قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن 13 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الأزمة في 24 فبراير 2022.
وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن عدد الجرحى، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم عمليات الجيش الروسي.
وأكد أن عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا منذ اندلاع الأزمة.
وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن يناقش زعماء العالم، خلال قمة تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة، رؤية كييف للسلام وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا.
وأوضح «آمل أن يتم ذلك في الربيع. يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية».

 

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الجيش الأوكراني
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