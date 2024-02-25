بدء التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية

بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الأحد، في مناطق نائية في البلاد أرسلت إليها السلطات مروحيات وعربات لجمع أصوات رعاة الرنة وغيرهم.تنظم الانتخابات في بقية أنحاء روسيا في منتصف مارس المقبل.

كما نظمت روسيا أيضاً مبكراً في المناطق التي ضمتها في أوكرانيا.

وقالت لجنة الانتخابات الروسية إن مسؤوليها استخدموا «مروحيات ومركبات رباعية الدفع ومركبات أخرى للطرق الوعرة» للوصول إلى المناطق النائية في إقليم سيبيريا لإقامة مراكز تصويت لحفنة من الناخبين.

في منطقة «خاباروفسك» بأقصى شرق روسيا، سافر مسؤولون بمروحية إلى محطة الأرصاد الجوية النائية «كور» لجمع أصوات شخصين يعملان فيها.

في جمهورية ساخا، الواقعة في القطب الشمالي السيبيري، قال مسؤولو الانتخابات إنهم سافروا لمدة خمس ساعات في مركبات للطرق الوعرة للوصول إلى مجتمع قبلي في جزيرة بولشوي بيغيتشيف في بحر لابتيف.

وقالوا على وسائل التواصل الاجتماعي، «كان رب الأسرة سعيداً برؤية الضيوف. لقد صوت أربعة ناخبين».