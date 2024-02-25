الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 15 مدنياً بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

وحدة من جيش بوركينا فاسو (أرشيفية)
25 فبراير 2024 23:20

قُتل ما لا يقل عن 15 مدنياً وأصيب اثنان، اليوم الأحد، خلال «هجوم إرهابي» استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية «إيساكاني» في شمال بوركينا فاسو، حسب ما أعلن جان بيار سوادوغو مسؤول أبرشية «دوري الأباتي».
وقال سوادوغو، في بيان «نلفت انتباهكم إلى الهجوم الإرهابي الذي وقعت ضحيته الرعية الكاثوليكية في قرية إيساكاني، اليوم 25 فبراير أثناء تجمع لقداس الأحد».
وأضاف أن «الحصيلة الأولية تظهر مقتل خمسة عشر من المصلّين، قضى 12 منهم على الفور وثلاثة في المركز الصحي» نتيجة «إصاباتهم»، إضافة إلى «جريحين».
وتمنى سوادوغو أن يحل «السلام والأمن» في بوركينا فاسو، منتقدا «أولئك الذين يواصلون زرع الموت والخراب في بلادنا».
تواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 أعمال عنف إرهابية تنسب إلى حركات موالية لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، خلفت ما يقرب من 20 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح داخليا.
في فبراير 2020، قُتل 24 شخصاً وأصيب 18 آخرون في هجوم على كنيسة بروتستانتية في قرية «بانسي» بشمال البلاد.
وفي ديسمبر 2019، قُتل 14 مصلّياً بينهم أطفال خلال هجوم على كنيسة بروتستانتية في «هانتوكورا» بشرق بوركينا فاسو.
وفي مايو 2019، قُتل أربعة مصلّين خلال هجوم على كنيسة كاثوليكية في «تولفي» بشمال البلاد.
تقع قرية «إيكاساني» في منطقة «المثلث الحدودي» بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث تختبئ جماعات إرهابية.

أخبار ذات صلة
هجوم إرهابي يستهدف مركز شرطة في نيجيريا
مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعلن إطلاق مبادرة جديدة
المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
كنيسة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 17:45
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
اليوم 17:20
زيلينسكي خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني
26 فبراير 2024
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم يستقبل المصابين الفلسطينيين
26 فبراير 2024
طفل يجمع الكمأة في سوريا
الأخبار العالمية
مقتل 14 مدنياً بانفجار لغم في شمال سوريا
اليوم 23:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©