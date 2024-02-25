باكستان.. إجراء الانتخابات الرئاسية في 9 مارس

إسلام أباد (وكالات)

تعتزم لجنة الانتخابات الباكستانية إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من مارس المقبل. ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مسؤول بارز باللجنة القول «هناك مقترح حقيقي لإجراء الانتخابات في التاسع من مارس المقبل، وبمجرد الموافقة على هذا المقترح، سوف يتم إصدار جدول العملية الانتخابية، بما فيها الانتخابات البرلمانية والمجالس التشريعية الإقليمية». وتشهد الانتخابات الرئاسية اختيار الرئيس الـ14 للبلاد. ويذكر أن الرئيس الحالي عارف علوي، أكمل فترة رئاسته، ومدتها خمسة أعوام، في سبتمبر الماضي، ولكنه مستمر في تولي منصبه في غياب المجالس التشريعية، ماعدا مجلس الشيوخ.