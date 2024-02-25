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العراق يعلن استراتيجية ضبط الحدود

جندي عراقي (أرشيفية)
26 فبراير 2024 01:37

هدى جاسم (بغداد)

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كشف الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، أمس، عن ثلاثة أهداف وراء استراتيجية مسك الحدود العراقية. وقال الخفاجي، إن «العمليات المشتركة ووزارة الداخلية من خلال تشكيلات حرس الحدود لديها استراتيجية شاملة الأبعاد في تطبيق مسك وضبط الحدود وإغلاقها وفق مسارات تضمن قبضة أمنية فعالة وإمكانيات قادرة على تحقيق الأهداف، وهي تحظى بدعم مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة».
وأضاف أن «هناك ثلاثة أهداف رئيسية وراء استراتيجية مسك الحدود لكل دول الجوار دون استثناء من خلال حماية الاقتصاد الوطني عبر منع التهريب وقطع الطريق أمام تسلل أي شخص خارج الأطر القانونية، بالإضافة إلى وجود أهداف أمنية».
وأشار الخفاجي إلى «عدم وجود أي استثناء في تطبيق استراتيجية مسك الحدود وإغلاقها ونشر الحرس الذي يدعم بقدرات عالية من خلال نشر الكمائن، وصولاً إلى استخدام الأطر الحديثة في الرصد والمتابعة».

العراق
حرس الحدود
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