الأردن يحذر من توسع الصراع في المنطقة

عمّان (الاتحاد)

حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أمس، من توسع الصراع في حال استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن «الملك عبد الله حذر خلال لقائه، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع».

وشدد على «ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء».

وأشار البيان إلى أن «الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأهل في القطاع».

كما حذر ملك الأردن من «التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس». وأعاد التأكيد على «رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة».

وشدد العاهل الأردني على إدامة التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.