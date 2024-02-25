الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن يحذر من توسع الصراع في المنطقة

طفل يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
26 فبراير 2024 01:36

عمّان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: تجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح دون «الأونروا»
مئات الأشخاص يفرون من شمال غزة بحثاً عن الطعام

حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أمس، من توسع الصراع في حال استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وذكر بيان  للديوان الملكي الأردني أن «الملك عبد الله حذر خلال لقائه، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع».
وشدد على «ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء».
وأشار البيان إلى أن «الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأهل في القطاع».
كما حذر ملك الأردن من «التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس». وأعاد التأكيد على «رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة».
 وشدد العاهل الأردني على إدامة التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

الأردن
فلسطين
إسرائيل
غزة
محمود عباس
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
25 فبراير 2024
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
25 فبراير 2024
بائع في مدينة غزة يقف قرب مبان مدمرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: تجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح دون «الأونروا»
اليوم 01:37
دخان يتصاعد بعد غارات جوية أميركية على صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن
اليوم 01:37
توزيع الطعام على نازحين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات الأشخاص يفرون من شمال غزة بحثاً عن الطعام
اليوم 01:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©