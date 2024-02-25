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«المجموعة العربية» في نيويورك تبحث حشد الدعم الدولي لوقف الحرب في غزة

عائلات نازحة لدى وصولها إلى رفح (أ ف ب)
26 فبراير 2024 01:36

نيويورك (الاتحاد)

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عقدت المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاً طارئاً على مستوى السفراء المندوبين الدائمين برئاسة مندوب تونس، السفير طارق الأدب.
وجاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تطورات الأوضاع بقطاع غزة، حيث بحث خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد الجيش الإسرائيلي بشن هجوم واسع على مدينة رفح ومخططات التهجير القسري للفلسطينيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وجدد السفراء العرب، الإعراب عن الأسف لعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدين مواصلة التحركات في مجلس الأمن من خلال الجزائر، وطلب عقد جلسة مفتوحة للمجلس حول «المجاعة في غزة».
كما تم الاتفاق على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة «الأونروا» وولايتها، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الذي تشهده.
وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

نيويورك
فلسطين
إسرائيل
غزة
المجموعة العربية
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