«التعاون الإسلامي»: حل الدولتين سبيل ضمان السلام والأمن بالمنطقة

إسطنبول (الاتحاد)

دعا وزراء الإعلام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بقية دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإيقاف الحرب على قطاع غزة.

وأكد الوزراء في بيان ختامي صدر عن اجتماع استثنائي لهم بمدينة إسطنبول، أن «حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في ‏المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت».

ودعا البيان الختامي الدول كافة إلى «الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحلاً سلمياً يدعم السلام والأمن في المنطقة».

ورحب البيان في الوقت نفسه بالتدابير المؤقتة الصادرة في 26 يناير الماضي والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم المنظمة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أمس، إن 9 من كل 10 أشخاص على الأقل أصبحوا نازحين في القطاع.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المستشفيات تحول إلى «ساحة حرب»، مشدداً على أن الظروف الإنسانية «لا تطاق».