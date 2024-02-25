الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«وضع كارثي» في مستشفيات شمال قطاع غزة

أطفال يلهون بين الأنقاض في غزة (أ ف ب)
26 فبراير 2024 01:37

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: تجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح دون «الأونروا»
مئات الأشخاص يفرون من شمال غزة بحثاً عن الطعام

حذرت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، من أن الوضع الصحي في شمال القطاع «كارثي ولا يمكن وصفه». وقالت المصادر إن مستشفيات الشمال وباقي مناطق القطاع  بلا وقود، مشيرة إلى نفاد الوقود بمستشفى «المعمداني» منذ أكثر من 10 أيام.
وأضافت أن مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة معرضون للموت لعدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية، كما ذكرت أن العشرات من سيارات الإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية توقفت عن العمل جراء عدم توفر الوقود. وفي السياق، أكدت مصادر محلية في غزة أن هناك حاجة ماسة، لإدخال آلاف الشاحنات لمحافظتي غزة والشمال، لتغطية جميع الأحياء وإيصال المواد التموينية، لجميع السكان. وقال المصدر: «في حال دخول 10 آلاف شاحنة قد نستطيع أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، في ظل الوضع المأساوي بمحافظتي غزة والشمال». وأضاف، أنه «تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي، بواقع حالة كل يوم، بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والمجاعة ونفاد مخزون السلع، وسترتفع الأعداد خلال الأيام المقبلة، كون المجاعة تتعمق يومياً في محافظتي الشمال وغزة».

فلسطين
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
25 فبراير 2024
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
25 فبراير 2024
بائع في مدينة غزة يقف قرب مبان مدمرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: تجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح دون «الأونروا»
اليوم 01:37
دخان يتصاعد بعد غارات جوية أميركية على صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن
اليوم 01:37
توزيع الطعام على نازحين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات الأشخاص يفرون من شمال غزة بحثاً عن الطعام
اليوم 01:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©