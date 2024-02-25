مئات الأشخاص يفرون من شمال غزة بحثاً عن الطعام

عبدالله أبوضيف (غزة)

دفع الجوع مئات الفلسطينيين إلى الفرار من شمال قطاع غزة، في وقت أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» أن آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية ولا يحصلون على المياه الكافية

ويستمر الوضع الإنساني في التدهور في القطاع الفلسطيني حيث بات حوالي 2.2 مليون شخص، هم الغالبية العظمى من سكّانه، مهدّدين بخطر «مجاعة جماعية»، وفق الأمم المتحدة.

ويخضع إدخال المساعدات إلى غزّة لموافقة إسرائيل، ويصل الدعم الإنساني الشحيح إلى القطاع بشكل أساسي عبر معبر رفح، ولكن نقل المساعدات إلى شمال غزة محفوف بالمخاطر.

وكشف عمار عمار، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، عن أن 70 % من الضحايا في القطاع هم من الأطفال والنساء، حيث يعيش السكان في ظروف غير إنسانية مع ندرة مياه الشرب وقلة الطعام وسوء الصرف الصحي، بالإضافة إلى تراكم تلال النفايات.

وقال عمار في تصريح لـ«الاتحاد» إن هناك أكثر من 17 ألف طفل في غزة غير مرافقين أو مفصولين عن ذويهم بسبب القصف المتواصل، وتمثل هذه النسبة واحد بالمئة من إجمالي النازحين البالغ عددهم تقريباً 1.7 مليون شخص.

وأضاف أن آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية والأمراض ولا يحصلون على الكميات الكافية من المياه، حيث يحصل الطفل على أقل من لترين يومياً للاحتياجات كافة، وهي أدنى من المطلوب والموصى به من المنظمات الدولية للبقاء على قيد الحياة، ما أدى إلى تفشي الأمراض، وخاصة المنقولة عبر المياه، وتزايد حالات الإسهال الحاد بشكل كبير بمقدار أربعة آلاف بالمئة مقارنة بالوضع عما كان عليه قبل الحرب.

وأوضح المتحدث الأممي، أن هناك تدهوراً كبيراً في ظروف معيشة أطفال غزة، وإذا استمر هذا التدهور فقد تحدث وفيات نتيجة الظروف المعيشية والإنسانية السيئة تتجاوز أعداد القتلى نتيجة القصف، حيث تشهد جميع الخدمات انهياراً كبيراً.