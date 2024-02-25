الإمارات: تجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح دون «الأونروا»

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» الحيوي ودورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة، مؤكدة أهمية الوكالة الأممية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها أهالي القطاع، ومشددةً على أن تجنب الأزمة الإنسانية في القطاع لن ينجح بدون الوكالة.

وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في سلسلة رسائل نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «التقت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بمعالي الوزيرة كاثرين كولونا، رئيسة المراجعة المستقلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)».

وأضافت: «رحبت دولة الإمارات بتعيين معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، للوزيرة كولونا لترأس المراجعة المستقلة، وبخطواته الفعالة العاجلة لمعالجة الادعاءات الخطيرة، كما أكدت الدولة ثقتها الكاملة في الآليات التي أنشأها الأمين العام والإجراءات المتخذة حتى الآن». وأردفت: «أعربت دولة الإمارات عن دعمها القوي لالتزام الوزيرة كولونا بقيادة مراجعة شاملة وذات مصداقية، وتأمل أن تقدم المراجعة توصيات موضوعية لضمان حياد وكالة الأونروا».

وقالت: «تشدد الدولة أيضاً على أهمية الأونروا خاصة في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة، كما يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن أي جهد لتجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح بدون الوكالة».

واختتمت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سلسلة رسائلها بقولها: «تجدد دولة الإمارات دعمها لعمل وكالة الأونروا الحيوي في الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة، ودورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة».

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ«الأونروا»، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

والدول التي علقت تمويلها هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد.

وتأسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.