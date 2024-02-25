مقتل 14 مدنياً بانفجار لغم في شمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأحد، أن 14 مدنياً قُتلوا خلال جمعهم الكمأة جراء انفجار لغم من مخلّفات تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا، في حادثة تتكرر سنوياً خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.

وأوردت الوكالة السورية «استشهد 14 مدنياً وأصيب 8 آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش في بادية الرقة، وذلك أثناء قيامهم بجمع فطر الكمأة».

خلال موسم جمع الكمأة الممتد بين فبراير وأبريل، يتكرر سقوط قتلى جراء انفجار الألغام مع انصراف السكان إلى جمعها من مناطق خلّف فيها التنظيم الألغام قبل هزيمته.

وأوقعت الانفجارات جراء الألغام عشرات القتلى خلال العام الماضي في موسم جمع الكمأة.

تباع الثمرة الصحراوية بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها رغم المخاطر المترتبة على ذلك.