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زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني

زيلينسكي خلال المؤتمر السنوي
26 فبراير 2024 00:17

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن أوكرانيا أعدت خطة «واضحة» لهجوم مضاد جديد على القوات الروسية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الكشف عن التفاصيل.
وشنت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً العام الماضي لكنها لم تتمكن من اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي في جنوب وشرق البلاد.
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في العاصمة كييف «هناك خطة (لهجوم مضاد)، الخطة واضحة، ليس بوسعي إطلاعكم على التفاصيل».
وأضاف أن التعديل الكبير، الذي تم بموجبه تعيين قائد جديد للجيش الأوكراني هذا الشهر، مرتبط بخطة العمل الجديدة في ساحة المعركة.
وأكد الرئيس الأوكراني، دون الخوض في تفاصيل «هذه الخطة مرتبطة بتغيير الإدارة. وسيتم إعداد عدد من الخطط بسبب تسريب المعلومات».
وكان قد ذكر، في وقت سابق، أن خطط كييف لشن هجوم مضاد العام الماضي تم تسريبها إلى روسيا قبل بدء العملية، دون أن يكشف عن كيفية حدوث ذلك.
وقال زيلينسكي إن تناوب القوات أمر بالغ الأهمية للمجهود الحربي وإن أوكرانيا بحاجة إلى إعداد قوات الاحتياط بشكل أفضل.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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