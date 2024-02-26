روسيا تعلّق على محادثات سلام دعت إليها أوكرانيا

علّقت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، على فكرة إجراء محادثات سلام من دون روسيا، وذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في عقد قمة في الربيع في سويسرا لمناقشة رؤيته للسلام مع حلفاء كييف.

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «قلنا مراراً إن هذه صيغة غريبة، هذا أقل ما يقال عنها؛ لأن تنفيذ خطط سلام دون مشاركة روسيا هو أمر عبثي في حد ذاته، بل ومثير للضحك».

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، أمس الأحد، إنه قد يتم تسليم روسيا لاحقاً خططاً ستُطرح في قمة سويسرا.

وتابع المسؤول الأوكراني «قد يكون هناك وضع ندعو فيه معاً ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة».

وبعد عامين من بدء الأزمة، تسيطر روسيا على أراضٍ أوكرانية. وقالت موسكو مراراً إنها منفتحة على المحادثات، لكن يجب الاعتراف «بالحقائق الجديدة على الأرض».

فيما تطالب أوكرانيا باستعادة وحدة أراضيها.