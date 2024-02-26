الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلّق على محادثات سلام دعت إليها أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
26 فبراير 2024 16:27

علّقت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، على فكرة إجراء محادثات سلام من دون روسيا، وذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في عقد قمة في الربيع في سويسرا لمناقشة رؤيته للسلام مع حلفاء كييف.
وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «قلنا مراراً إن هذه صيغة غريبة، هذا أقل ما يقال عنها؛ لأن تنفيذ خطط سلام دون مشاركة روسيا هو أمر عبثي في حد ذاته، بل ومثير للضحك».
وقال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، أمس الأحد، إنه قد يتم تسليم روسيا لاحقاً خططاً ستُطرح في قمة سويسرا.
وتابع المسؤول الأوكراني «قد يكون هناك وضع ندعو فيه معاً ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة».
وبعد عامين من بدء الأزمة، تسيطر روسيا على أراضٍ أوكرانية. وقالت موسكو مراراً إنها منفتحة على المحادثات، لكن يجب الاعتراف «بالحقائق الجديدة على الأرض».
فيما تطالب أوكرانيا باستعادة وحدة أراضيها. 

أخبار ذات صلة
مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف إلى أين؟
بدء التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية
المصدر: وكالات
أوكرانيا
محادثات سلام
قمة سلام
روسيا
آخر الأخبار
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تبحث التعاون بمجال الاستثمار الزراعي مع وفدين من روسيا وإستونيا
اليوم 21:49
260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023
اقتصاد
260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تجمع 5.4 مليار درهم خلال 2023
اليوم 21:31
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مالطا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 21:12
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي
اليوم 20:56
«إعادة صياغة الواقع».. معرض فني جديد لحسين شريف
التعليم والمعرفة
«إعادة صياغة الواقع».. معرض فني جديد لحسين شريف
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©