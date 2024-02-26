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رئيس السنغال يجري حوارا لتحديد موعد انتخابات الرئاسة

الرئيس السنغالي ماكي سال
26 فبراير 2024 19:51

يجتمع الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الاثنين، مع عدد من الفاعلين في السياسة والمجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن بعض الأطراف أعلنت مقاطعتها للمحادثات.
ويرغب سال، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، في إيجاد مخرج من الوضعية التي توجد فيها البلاد بعد أن أصدر مرسوما في 3 فبراير الجاري بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررة أمس الأحد. وهو المرسوم الذي ألغاه المجلس الدستوري.
ودعا سال إلى هذا الحوار في "ديامنياديو"، التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن العاصمة داكار، المرشحين الذين صادق عليهم المجلس الدستوري في يناير، والذين تم استبعادهم وممثلين عن المجتمع المدني، بحسب الرئاسة.
وإذ إن سال، الذي انتخب عام 2012 وأعيد انتخابه عام 2019، ليس مرشحا، لكنه أشار إلى الانقسامات التي عمقتها العملية التي سبقت الانتخابات، في رأيه، وشدد على ضرورة "المصالحة" من أجل الاستقرار الذي تتميز به البلاد.
ويعمل على التوصل إلى "توافق" في ختام المشاورات التي، على ما قال الخميس، ستتركز على تحديد موعد جديد بالإضافة إلى ما بعد الثاني من أبريل أيضاً، وهو تاريخ انتهاء ولايته رسمياً.
وقال الخميس إنه إما أن يتفق المشاركون على موعد ويصدر "فوراً" مرسوما باستدعاء الناخبين، أو يحيل الأمر إلى المجلس الدستوري للبت في الأمر.

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المصدر: وكالات
ماكي سال
السنغال
انتخابات رئاسية
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