قتلى في غارة جوية داخل الأراضي الروسية

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة في المنطقة الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف غلادكوف أن "الجيش الأوكراني استهدف سيارة بمسيرة انتحارية على مشارف بلدة بوتشيفو في منطقة غرايفورون".

وأكد "كان عمال بناء في السيارة. وللأسف الشديد، قتل المدنيون الثلاثة متأثرين بجروحهم نتيجة الانفجار".

تعرضت منطقة بيلغورود الروسية وغيرها من المناطق الحدودية لقصف متكرر وهجمات بمسيرات عبر الحدود الأوكرانية تكرر خلالها مقتل مدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لعدة هجمات بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود خلال الليل.

وأعلنت الوزارة، عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، صباح الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق المنطقة وأربع طائرات أخرى فوق البحر الأسود.