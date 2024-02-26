الجيش الصومالي يقتل 10 إرهابيين

مقديشو (الاتحاد)

قتلت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية، 10 إرهابيين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

جاء ذلك في عملية عسكرية جرت في منطقة «براغ علي غدود» التي تبعد 40 كم عن مديرية «حررطيري» التابعة لمحافظة مدغ. وأشار الجنرال عبد الرحمن جمعالي، الذي قاد العملية إلى أن القوات المسلحة تمكنت من ضبط 4 بنادق من طراز «Ak47» وقذيفة «آر بي جي» كانت بحوزة الإرهابيين. وثمن سكان المنطقة جهود قوات الجيش الصومالي والقوات المحلية لتنفيذ هذه العملية العسكرية لاستئصال شأفة الإرهاب.

وفي وقت سابق، قتل 30 عنصراً من مسلحة حركة الشباب في عملية مشتركة للجيش الوطني والشركاء الدوليين بمحافظة شبيلى السفلى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية. وقالت الوكالة الرسمية إن العملية العسكرية بدأت في وقت مبكر من صباح السبت الماضي في منطقة جيلب مركا التابع لمدينة مركا حاضرة محافظة شبيلى السفلى (جنوب).