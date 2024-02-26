المغرب يعلن التحفظ على 122 مهاجراً غير نظامي

الرباط (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية، أمس، التحفظ على 122 مهاجراً غير نظامي عند سواحل جنوب البلاد، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرته وكالة المغرب الرسمية.

وذكر البيان أن «عناصر من القوات المكلفة بمراقبة الساحل اعترضت أمس الأول على بعد حوالي 190 كلم من مدينة الداخلة، قارباً جانحاً على متنه 122 مهاجراً غير شرعي ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، بينهم قاصر وجثة».

وأشار إلى أن الأشخاص الموقوفين «كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري تابعة للإدارة الإسبانية».

وتلقى الموقوفون الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، بحسب المصدر ذاته.

وفي 23 يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إحباط 75 ألفاً و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 % مقارنة بـ2022.