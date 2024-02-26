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الجهود الدولية تقترب من التوصل إلى هدنة في غزة

عائلة فلسطينية نازحة في رفح (رويترز)
27 فبراير 2024 00:56

حسن الورفلي، وكالات (عواصم)

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يقترب الوسطاء العرب والدوليون من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد إحراز تقدم في «مباحثات باريس» نتج عنه مجموعة تفاهمات، فيما وصل وفد إسرائيلي إلى الدوحة، أمس، لمناقشة تفاصيل الاتفاق المنتظر، بما يشمل مدة الهدنة وعدداً من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وشروط وقف إطلاق النار وعودة المدنيين إلى شمال قطاع غزة.
ويأتي اجتماع الدوحة، في أعقاب المحادثات التي عقدت الجمعة في باريس، إذ وافق الوفد الإسرائيلي على الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن هدنة مدتها 6 أسابيع وإطلاق سراح ما بين 200 و300 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيلية مقابل 35 إلى 40 رهينة محتجزين في القطاع.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس الأول، إن المحادثات التي جرت في باريس، قادت إلى تفاهم بشأن مقترح اتفاق يقضي بإطلاق الفلسطينيين سراح المحتجزين في غزة، ووقف جديد لإطلاق النار بالقطاع، لافتاً إلى أن «العمل جار، ونأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى اتفاق متماسك ونهائي بشأن هذه القضية».
وقال وسطاء في اجتماع باريس، إن الفلسطينيين أبدوا مرونة بشأن المدة التي يجب أن يستمر فيها وقف القتال وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأفاد مصدر فلسطيني، بأن مسودة الخطة التي نوقشت في باريس تنص على وقف القتال 6 أسابيع وإطلاق سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل مقابل 35 إلى 40 رهينة محتجزين في القطاع، لكن للتوصل إلى اتفاق تشترط إسرائيل «الإفراج عن جميع الرهائن، بدءاً بجميع النساء»، وفق ما أعلنه مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء تساحي هنجبي.
وكانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسة في المفاوضات هي إصرار الفلسطينيين، على الأقل علناً، على الوقف الكامل لإطلاق النار كشرط لأي صفقة رهائن، فضلاً عن إطلاق سراح الآلاف من السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك المئات المدانين بأحكام طويلة.

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