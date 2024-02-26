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الأردن: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

مظلات تحمل المساعدات التي ألقتها طائرات أردنية (رويترز)
27 فبراير 2024 00:56

عمّان (الاتحاد)

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قال الديوان الملكي الهاشمي إن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني حذر، أمس، من مخاطر عملية عسكرية تخطط لها إسرائيل في رفح، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في حماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وأضاف الملك عبد الله أن «السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود هو إيجاد أفق سياسي للفلسطينيين يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية».
وفي السياق، نفذت القوات المسلحة الأردنية أمس، 4 إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة. وضمت الإنزالات 4 طائرات من نوع «سي- 130» إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».  وتحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع.  واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. 

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