ترامب يستأنف حكماً صادراً بحقه في نيويورك

استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحكم الذي غرمه مبلغ 355 مليون دولار أميركي الصادر عن محكمة في نيويورك بشأن التلاعب في قيمة ممتلكاته للحصول على قرض بشروط مواتية، حسبما أظهرت ملفات المحكمة اليوم الاثنين.

كان ترامب الذي من شبه المؤكد أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في نوفمبر المقبل، قد تعهد بالطعن في الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون.

كما يمنع الحكم ترامب وأبناءه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك: ترامب لمدة ثلاث سنوات وأبناؤه لمدة عامين.

وإذا أضيفت الفائدة السابقة للمحاكمة وهي بنسبة 9%، فعلى ترامب دفع نحو 454 مليون دولار أميركي، وفقاً لطلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك، مع استمرار تطبيق الفائدة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.

ويعني الاستئناف أن القضية وما تنطوي عليه من مخاطر مالية كبيرة، ستستمر لفترة طويلة في الحملة الرئاسية وربما بعد استحقاق نوفمبر المقبل.

واستغل ترامب، الذي يواجه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، مشاكله القانونية لإثارة أنصاره، مؤكداً أن القضايا «مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات».

وقال القاضي إنغورون، في حكمه الصادر في 16 فبراير الجاري، إن العقوبات المالية القاسية يبررها سلوك ترامب.