عشرات القتلى بهجومين إرهابيين على مسجد وكنيسة في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

قُتل عشرات الأشخاص في هجوم كبير استهدف مسجداً في ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو، في اليوم نفسه الذي وقع فيه هجوم آخر استهدف كاثوليك متجمعين في كنيسة، حسبما صرحت مصادر أمنية ومحلية أمس. وقال مصدر أمني «هاجم مسلّحون مسجداً في ناتيابواني أمس الأول، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص».

وأوضح مصدر محلّي آخر أنّ «الإرهابيين دخلوا المدينة في الصباح الباكر، وحاصروا المسجد، كما أطلقوا النار على المصلّين الذين كانوا هناك لأداء الصلاة، قُتل عدد منهم بالرصاص، بينهم زعيم ديني مهم».

وأضاف المصدر ذاته أنّ «عناصر القوات العسكرية والمتطوّعين دفاعاً عن الوطن تم استُهدافهم أيضاً من قبل المجموعة الإرهابية التي جاءت بأعداد كبيرة»، مشيراً إلى أن الهجوم كبير نظراً إلى عدد المهاجمين الذين تسبّبوا أيضاً بأضرار مادية كبيرة.

وتقع بلدة ناتيابواني على بعد حوالى ستين كيلومتراً جنوب فادا نغورما عاصمة المنطقة الشرقية التي تُستهدف بانتظام منذ عام 2018 بهجمات الجماعات المسلّحة.

وفي اليوم نفسه الذي وقع فيه هذا الهجوم على المسجد، قُتل ما لا يقل عن خمسة عشر مصلياً، وأصيب اثنان على يد إرهابيين خلال قدّاس في كنيسة كاثوليكية في شمال بوركينا فاسو، وفقاً للنائب العام لأبرشية دوري، الأب جان بيير سوادوغو.

كما وقعت هجمات عدة أخرى أمس الأول، أبرزها ضد كتيبة تانكوالو العسكرية، وضد كتيبة التدخل السريع 16 قرب كونغوسي، والكتيبة المختلطة في منطقة واهيغويا. وأفادت مصادر أمنية أن «ردّ العناصر على هذه الهجمات المختلفة، بدعم من الطائرات»، مكّن من قتل المئات من الإرهابيين».

ووقعت في السابق هجمات عدة استهدفت الجوامع والأئمة شنها إرهابيون.

وفي أغسطس 2021، عُثر على رئيس الجالية المسلمة في هذه المدينة الشمالية المهمّة، سوايبو سيسي، مقتولاً بعد 3 أيّام من اختطافه من قبل مجموعة من الأفراد المسلحين الذين اعترضوا الحافلة التي كان يستقلها.

وأحياناً ما استهدفت هذه الهجمات كنائس في بوركينا فاسو، حيث تزايدت أيضاً عمليات اختطاف رجال الدين المسيحيين.

وفي مارس 2019، تم اختطاف كاهن جيبو في محور بوتوغي-جيبو ولا يزال مفقوداً. وتواجه بوركينا فاسو أعمال عنف تُعزى إلى الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، والتي خلفت ما يقرب من 20 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح.