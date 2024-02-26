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سلوفاكيا تثير مسألة إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا

روبرت فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي
26 فبراير 2024 23:26

أعلن روبرت فيكو، رئيس الوزراء السلوفاكي، اليوم الاثنين، أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تدرس إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وصرح فيكو، للصحافيين بعد اجتماع حكومي، أن «العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تدرس إرسال جنودها إلى أوكرانيا على أساس ثنائي».
ولم يذكر أي مصدر لتصريحاته، قائلاً إنه غير مخول بالخوض في التفاصيل.
وجاءت تصريحاته قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفرنسية باريس، نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا.
ووصف فيكو الاجتماع بأنه «معركة».
وقال «نرى مخاطر أمنية هائلة في الاتفاقات الثنائية التي من المرجح أن تبرم قريباً مع حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تريد إرسال قواتها إلى أوكرانيا».
وأضاف أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى «تصعيد كبير للتوتر».
وسلوفاكيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وغداة أدائه اليمين الدستورية في أكتوبر الماضي، أعلن فيكو وقف جميع المساعدات العسكرية السلوفاكية لأوكرانيا.
وقال «على الاتحاد الأوروبي أن يتحول من مورد للأسلحة إلى صانع للسلام».

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المصدر: وكالات
روبرت فيكو
سلوفاكيا
إرسال قوات
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
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