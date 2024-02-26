فرنسا تدعو لحشد دعم غربي لأوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى تحرك سريع لصالح أوكرانيا وذلك خلال افتتاحه مؤتمرا يهدف إلى حشد الدعم الغربي لكييف ويشارك فيه القادة الأوروبيون.

كانت الرئاسة الفرنسية أكّدت، قبل الاجتماع، أن هذا المؤتمر سيشكّل فرصة للمشاركين «لتأكيد وحدتهم» بشأن تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا.

وقال ماكرون، لممثلي أكثر من 20 بلدا في قصر الإليزيه أثناء افتتاحه المؤتمر، إنه ينبغي لحلفاء أوكرانيا «تعزيز» دعمهم.

ينعقد المؤتمر في ظل المخاوف المتزايدة من إمكان تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا بعد أن أعاق الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أميركي.

وكتب ماكرون، على منصة «إكس» في الذكرى السنوية للأزمة الأوكرانية «أوكرانيا تقاتل من أجل نفسها، من أجل مثلها العليا، من أجل أوروبا. التزامنا الوقوف بجانبها لن يتزعزع».

يشكّل المؤتمر أيضا فرصة لماكرون للتعبير عن استقلال أوروبا في المسائل الأمنية.

من بين الحاضرين لمؤتمر اليوم، المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا ضمن نحو 20 رئيس دولة وحكومة لبوا نداء الاجتماع الذي سيلقي خلاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر الفيديو.

وتشارك أيضا دول أخرى على المستوى الوزاري إذ حضر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون. كما مثّلت في المؤتمر كل من الولايات المتحدة وكندا.

ووفق الرئاسة الفرنسية، سينظر الاجتماع في «كل سبل دعم أوكرانيا بشكل فعال».

وأقر مسؤولون غربيون بأن روسيا قد تتفوق عسكريا في النزاع عام 2024 مع نفاد الأسلحة والذخيرة لدى الجانب الأوكراني.