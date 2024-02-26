الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تدعو لحشد دعم غربي لأوكرانيا

قادة أوروبيون يحضرون مؤتمرا في باريس لدعم أوكرانيا
26 فبراير 2024 23:57

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى تحرك سريع لصالح أوكرانيا وذلك خلال افتتاحه مؤتمرا يهدف إلى حشد الدعم الغربي لكييف ويشارك فيه القادة الأوروبيون.
كانت الرئاسة الفرنسية أكّدت، قبل الاجتماع، أن هذا المؤتمر سيشكّل فرصة للمشاركين «لتأكيد وحدتهم» بشأن تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا.
وقال ماكرون، لممثلي أكثر من 20 بلدا في قصر الإليزيه أثناء افتتاحه المؤتمر، إنه ينبغي لحلفاء أوكرانيا «تعزيز» دعمهم.
ينعقد المؤتمر في ظل المخاوف المتزايدة من إمكان تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا بعد أن أعاق الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أميركي.
وكتب ماكرون، على منصة «إكس» في الذكرى السنوية للأزمة الأوكرانية «أوكرانيا تقاتل من أجل نفسها، من أجل مثلها العليا، من أجل أوروبا. التزامنا الوقوف بجانبها لن يتزعزع».
يشكّل المؤتمر أيضا فرصة لماكرون للتعبير عن استقلال أوروبا في المسائل الأمنية.
من بين الحاضرين لمؤتمر اليوم، المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا ضمن نحو 20 رئيس دولة وحكومة لبوا نداء الاجتماع الذي سيلقي خلاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر الفيديو.
وتشارك أيضا دول أخرى على المستوى الوزاري إذ حضر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون. كما مثّلت في المؤتمر كل من الولايات المتحدة وكندا.
ووفق الرئاسة الفرنسية، سينظر الاجتماع في «كل سبل دعم أوكرانيا بشكل فعال».
وأقر مسؤولون غربيون بأن روسيا قد تتفوق عسكريا في النزاع عام 2024 مع نفاد الأسلحة والذخيرة لدى الجانب الأوكراني.

أخبار ذات صلة
الكرملين: لا يمكن تنفيذ خطط سلام دون روسيا
سلوفاكيا تثير مسألة إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا
المصدر: وكالات
فرنسا
أوكرانيا
مساعدات عسكرية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:50
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اليوم 12:01
«فخر أبوظبي» يُزاحم «الزعيم» على صدارة «دوري 21»
الرياضة
«فخر أبوظبي» يُزاحم «الزعيم» على صدارة «دوري 21»
اليوم 12:00
رصد ندبة على نجم قزم أبيض "آكل" للأجرام السماوية
الترفيه
رصد ندبة على نجم قزم أبيض "آكل" للأجرام السماوية
اليوم 11:47
العطية وجوتيريز يتصدران «افتتاحية» رالي أبوظبي الصحراوي
الرياضة
العطية وجوتيريز يتصدران «افتتاحية» رالي أبوظبي الصحراوي
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©