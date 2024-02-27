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"إف.بي.آي" يشكك في رواية بالدوين بقضية إطلاق الرصاص بفيلم راست

"إف.بي.آي" يشكك في رواية بالدوين بقضية إطلاق الرصاص بفيلم راست
27 فبراير 2024 09:34

قال خبير في الأسلحة النارية بمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي" اليوم، إن المسدس الذي كان بحوزة الممثل أليك بالدوين، عندما خرجت منه رصاصة حية قتلت المصورة السينمائية لفيلم "راست" هالينا هتشينز عام 2021، ما كان ليطلق النار وهو في حالة الاستعداد لو لم يضغط بالدوين على الزناد.
وتتناقض شهادة هانا جوتيريز مسؤولة الأسلحة بالفيلم مع شهادة بالدوين الأولية بعد الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة المخرج جويل سوزا.
وكان بالدوين قد شهد بأنه هيأ السلاح لإطلاق النار لكنه لم يضغط على الزناد.
ويقول محامو جوتيريز إنه يجري التضحية بها من أجل تغطية فشل بالدوين في اتباع القواعد الأساسية لسلامة الأسلحة النارية.
وقال الخبير في "إف.بي.آي" برايس زيجلر في شهادته "ما كان السلاح سيطلق النار بدون سحب الزناد وهو في وضع الإطلاق".

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وفي مقابلة تلفزيونية  في ديسمبر 2021، نفى بالدوين مسؤوليته عن إطلاق النار موضحاً إن مهمة جوتيريز وآخرين هي ضمان سلامة الأسلحة النارية وعدم استخدام الذخيرة الحية في موقع التصوير.
وقرر قاض في ولاية نيو مكسيكو عقد جلسة محاكمة بالدوين في العاشر من يوليو بتهمة القتل غير العمد. 

المصدر: وكالات
أليك بالدوين
إطلاق النار
فيلم
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