لندن لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا

قالت لندن الثلاثاء تعقيباً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا «على نطاق واسع» ما خلا «العدد الصغير» من القوات الموجودة هناك لدعم جيش كييف.

وبينما لم يشأ الرئيس الفرنسي استبعاد خيار إرسال قوات غربية في المستقبل إلى أوكرانيا، أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن «عدداً صغيراً» من الأشخاص الذين أرسلتهم المملكة المتحدة هم هناك «لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب الطبي».

وأضاف: «لا نخطط لنشر قوات على نطاق واسع».