الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إضراب جديد لموظفي «لوفتهانزا»

إضراب جديد لموظفي «لوفتهانزا»
28 فبراير 2024 00:09

دعت نقابة فيردي الموظفين الأرضيين لأول شركة طيران أوروبية «لوفتهانزا» إلى إضراب جديد من الأربعاء إلى الجمعة في المطارات الألمانية الرئيسية التي تقول إنها غير راضية عن المفاوضات المتعلقة بالرواتب.وقالت نقابة فيردي إن عرض الأجور الذي قدمته لوفتهانزا في الجولة الأخيرة من المفاوضات «يفتقر إلى التسوية»، مما يعني أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
دعت فيردي إلى الإضراب بين الأربعاء الساعة 05,00 ت غ (06,00 بالتوقيت المحلي) والجمعة الساعة 22,59 ت غ (23,59 بالتوقيت المحلي) على المستوى الوطني، حسبما أعلنت النقابة الثلاثاء في بيان.
ويشمل هذا الإضراب فئات معينة من الموظفين الأرضيين: الموظفين والمتدربين المسؤولين عن التقنية والتدريب.
وقال مارفين ريشينسكي كبير مفاوضي فيردي لوكالة فرانس برس، إن الركاب «لن يتأثروا».
وأضاف «إذا استمر سلوك لوفتهانزا غير المسؤول، فقد يتأثر الركاب قريباً بالإضرابات مرة أخرى». وتابع «يمكن لشركة لوفتهانزا تجنب ذلك».
وتطالب نقابة فيردي بزيادة الرواتب بنسبة 12,5% للعاملين الذين تمثلهم أو ما لا يقل عن 500 يورو إضافية شهرياً.
وتضمن عرض لوفتهانزا الأخير زيادة أكبر في الأجور على فترة أطول، لكن لم تلب مطالب النقابة وفقاً للفيردي.
ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات في 13 و14 مارس.

 

أخبار ذات صلة
بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
لوفتهانزا تطالب بمفاوضات سريعة مع بدء العاملين بالإضراب
المصدر: آ ف ب
لوفتهانزا
آخر الأخبار
بلدية أبوظبي تحدد مواصفات أشجار الشوارع
علوم الدار
بلدية أبوظبي تحدد مواصفات أشجار الشوارع
29 فبراير 2024
حمدان بن محمد خلال حضوره جانباً من منافسات بطولة دبي للبدلات النفاثة (وام)
الرياضة
حمدان بن محمد يشهد جانباً من بطولة دبي للبدلات النفاثة
29 فبراير 2024
شيشيرت بطل «المرحلة الثانية» من «رالي أبوظبي الصحراوي»
الرياضة
شيشيرت بطل «المرحلة الثانية» من «رالي أبوظبي الصحراوي»
29 فبراير 2024
«الشارقة الدولي للجواد العربي» ينطلق اليوم
الرياضة
«الشارقة الدولي للجواد العربي» ينطلق اليوم
29 فبراير 2024
عبدالله بن طوق خلال مشاركته في النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا 2024» (الاتحاد)
اقتصاد
عبدالله بن طوق: الإمارات الثانية عالمياً في الاستثمارات الخضراء خلال 2023
29 فبراير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©