إطلاق سراح عائلة إيطالية مختطفة في مالي

روما (وكالات)

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أمس، إطلاق سراح زوجين إيطاليين ونجلهما، بعد أكثر من عام ونصف العام من قيام جماعة إرهابية باختطاف الثلاثة في مالي.

وكانت العائلة تعيش منذ سنوات عدة في مدينة كوتيالا جنوب شرق العاصمة المالية باماكو عندما اختطفهم في مايو 2022 إرهابيون يعتقد أن لهم صلات بتنظيم «القاعدة». وأضاف البيان، أن جهاز الاستخبارات الخارجية «أيس» ووزارة الخارجية في إيطاليا، عملاً معاً على إطلاق سراح العائلة.

من جانبها أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تهانيها القلبية لإطلاق سراح الإيطاليين الثلاثة.