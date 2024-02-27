أميركا: مستعدون لتقديم الدعم لإعادة إعمار ليبيا

بنغازي (الاتحاد)

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة ليبيا جيريمي برنت، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني واللوجستي من خلال الشركات الأميركية المتخصصة في إعادة الإعمار وكذلك استعدادهم لإرسال خبراء في مجال الجيولوجيا ودراسة السدود وغيرها بغية التعاون الفني واللوجستي مع إدارة صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، في تنفيذ استراتيجيتها لإعمار مدينة درنة وجميع المدن والمناطق المتضررة. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين المدير العام لصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم خليفة حفتر مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن الدبلوماسي الأميركي أكد حرصه على الارتقاء بالعلاقات الوطيدة بين البلدين. ورحب بالقاسم بدور الولايات المتحدة الأميركية في المساهمة في دعم الإعمار والتنمية الجارية حالياً في مدينة درنة.