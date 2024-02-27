ليتوانيا لا تعارض إرسال قوات إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني أرفيداس انوساوسكاس، إن ليتوانيا لا تعارض بشكل أساسي فكرة نشر قوات برية غربية في أوكرانيا. وذكر انوساوسكاس أنه يمكن إرسال قوات ليتوانية للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين، على سبيل المثال، ولكن بدون المشاركة في عمليات قتالية.

كما علق مستشار للرئيس جيتاناس ناوسيدا على إمكانية إرسال مهمة تدريب محتملة للجنود الليتوانيين في أوكرانيا، وقال «نحن نتحدث عن هذه الإمكانية ونفعل ذلك بشكل صريح. هناك العديد من الفروق الدقيقة بشأن ماذا يمكن أن يحدث وتحت أي ظروف».

ونقلت وكالة «بي إن إس» عنه القول، إن دعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة يظل الأولوية الرئيسية في الوقت الحالي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثار ضجة أمس الاثنين عندما قال، إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا «لم يتم استبعاده» مما أثار نقاشاً بين الداعمين لكييف عسكرياً.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء رفضه القاطع لإرسال قوات برية من دول الناتو إلى الحرب في أوكرانيا. وقال شولتس «لن تكون هناك قوات برية، لا لوجود جنود على الأراضي الأوكرانية يتم إرسالهم من دول أوروبية أو من دول الناتو».