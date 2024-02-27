البحرية المغربية تنقذ 56 مهاجراً غير شرعي

الرباط (وكالات)

أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل مدينة لكويرة، أمس، 56 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري في ظروف مناخية صعبة. وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، أمس، بأنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة، لتسليمهم للسلطات المعنية للقيام بالإجراءات المعتادة.

وأمس الأول، أعلنت السلطات المغربية، في بيان، التحفظ على 122 مهاجراً غير نظامي عند سواحل جنوب البلاد، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر البيان أن «عناصر من القوات المكلفة بمراقبة الساحل اعترضت على بُعد حوالي 190 كلم من مدينة الداخلة، قارباً جانحاً على متنه 122 مهاجراً غير شرعي ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، بينهم قاصر وجثة».