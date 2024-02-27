مقتل 16 مختطفاً ومخفياً قسراً خلال عام بمعتقلات الحوثي

عدن (الاتحاد)

كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، عن قتل 16 مختطفاً مدنياً في معتقلات جماعة الحوثي بأمانة العاصمة، منها 9 حالات إعدام ميداني بالرصاص المباشر، وسبع حالات قضت تحت التعذيب.

وبحسب التقرير، فقد ترك التعذيب الشديد إصابات لـ 134 مختطفاً ومخفياً قسراً إصابات متنوعة الدرجات حتى الإعاقة. وذكر التقرير أن فريق الرصد التابع للمنظمة وثق 481 انتهاكاً توزعت بين قتل وإصابات واعتداء على المحاميات والمدنيين، وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال، وانتهاكات أخرى بحق الطفولة والمرأة.

وبين التقرير أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين التي وثقها بلغت 65 حالة، بينها 5 نساء و4 أطفال، فيما بلغت حالات الأحكام بالإعدام السياسي ضد الناشطين والناشطات والسياسيين والعسكريين 43 حالة حكم بالإعدام، وتجنيد أكثر من 40 طفلاً دون السن القانونية. كما رصد التقرير 23 حالة انتهاك متنوعة بحق النساء، وعدد 45 حالة لأنشطة وفعاليات طائفية، و42 حالة تعسف وظيفي، و44 حالة اعتداء وقمع للحريات، وتهجير قسري لـ 27 حالة.